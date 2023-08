ATP Toronto : Jannik Sinner s'offre son premier Masters 1000

Jannik Sinner a remporté le Masters 1000 de Toronto, dimanche au Canada. L'Italien, 8e mondial et tête de série N.7, s'est imposé 6-4, 6-1 en 1h29 face à l'Australien Alex de Minaur (ATP 18/N.18) en finale de ce tournoi sur surface dure doté de 6,6 millions de dollars.

A trois jours de son 22e anniversaire et à l'occasion de sa 4e finale de la saison, Jannik Sinner signe son premier succès en Masters 1000, après deux finales perdues en 2021 et cette année en mars à Miami. Il a enlevé dimanche son 8e titre en carrière, et le deuxième de l'année après son succès à Montpellier.

Victorieux cette année à Acapulco, De Minaur, 24 ans, compte lui aussi huit titres ATP à son palmarès.