ATP Toronto : Jannik Sinner et Alex De Minaur en finale pour un 8e titre en carrière

L'Italien Jannik Sinner, 8e mondial et l'Australien Alex de Minaur, 18e, se sont qualifiés samedi pour la finale du Masters 1000 de tennis de Toronto, une épreuve jouée sur surface dure et dotée de 6,6 millions de dollars, en balayant respectivement l'Américain Tommy Paul (ATP 14) et l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 37) samedi en demi-finales.

Jannik Sinner, finaliste au printemps dernier à Miami, a décroché son billet pour la quatrième finale de sa saison en battant en deux sets (6-4, 6-4 en 1 heure 56 minutes de jeu) Tommy Paul, le tombeur du numéro 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz en quart de finale.

Alex De Minaur, qui avait éliminé la veille le numéro 3 mondial russe Daniil Medvedev, n'a pour sa part pas eu le moindre mal à dominer Alejandro Davidovich Fokina (6-1, 6-3 en 1 heure 17 minutes), ne laissant aucune chance à son adversaire grâce à un redoutable coup droit.

L'Australien de 24 ans, qui disputait sa première demi-finale de Masters 1000, tentera de décrocher dimanche face à Sinner un huitième titre sur le circuit ATP, le plus important de sa carrière pour ajouter un 2e succès à sa saison 2023 après une victoire à Acapulco. Jannik Sinner espère lui aussi décrocher un 8e titre en carrière, et le deuxième de l'année après son succès à Montpellier.

Sinner et De Minaur, qui sont par ailleurs partenaires en double cette semaine à Toronto, se sont affrontés à quatre reprises déjà sur le circuit, avec quatre victoires pour l'Italien. La finale aura lieu sur le coup de 22 heures, heure belge.