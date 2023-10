ATP Shanghaï : Alcaraz éliminé dès les huitièmes de finale par Dimitrov

Tête de série N.1 et 2e joueur du monde, l'Espagnol Carlos Alcaraz a été éliminé mercredi dès les huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai par le Bulgare Grigor Dimitrov, vainqueur en trois manches 5-7, 6-2, 6-4.

En quarts de finale, le Bulgare, qui n'avait jusqu'ici jamais vaincu l'Espagnol en trois rencontres, sera opposé vendredi au Chilien Nicolas Jarry, tombeur de l'Argentin Diego Schwartzman 6-3, 5-7, 6-3.

Dimitrov, aujourd'hui 19e mondial, est à la recherche d'un premier titre depuis novembre 2017 et sa victoire aux ATP Finals. "J'ai toujours été là. 15 ans déjà et je suis toujours là. Et je ne compte pas m'en aller", a déclaré le Bulgare sur le Court après sa victoire.

Avec cette défaite, Alcaraz enregistre une deuxième contre-performance d'affilée, après avoir déjà été éliminé assez sèchement la semaine dernière en demi-finale du tournoi ATP 500 de Pékin par l'Italien Jannik Sinner (7-6 (7/4), 6-1).