ATP Rotterdam : David Goffin éliminé au 1e tour par le Français Barrère

David Goffin a été éliminé dès le premier tour du tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam, joué sur surface dure et doté de 2.074.505 euros, lundi aux Pays-Bas. Le numéro 1 belge, 32 ans, 41e mondial, a été dominé par le Français Grégoire Barrère, 25 ans, 71e au classement ATP, et issu des qualifications, en deux manches: 6-0, 7-6 (7/3) en 1 heure et 24 minutes de match.

Méconnaissable, le Liégeois a perdu le premier set 6 à 0 en 25 minutes sans pouvoir opposer de résistance à son adversaire. Ce fut mieux dans le second mais Barrère parvenait à conclure au tie-break. David Goffin effectuait son retour de Corée du Sud où la Belgique a été battue en barrage pour la phase de groupes de la Coupe Davis de tennis le 5 février. Il aurait dû disputer les qualifications pour Rotterdam mais avait pu accéder de suite au tableau final en dernière minute.

David Goffin a prévu ensuite de disputer le tournoi ATP de Marseille du 20 au 26 février.