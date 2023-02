ATP Rotterdam : Daniil Medvedev dispose de Grigor Dimitrov et rejoint la finale

Daniil Medvedev, 11e joueur mondial, s’est imposé contre Grigor Dimitrov (ATP 28), samedi après-midi, en demi-finale du tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam disputé sur surface dure et doté de 2.074.505 euros. Le Russe a décroché son ticket pour la finale du tournoi néerlandais en deux sets et 1h22: 6-1 et 6-2.

Medvedev a pris le service de son adversaire dès le troisième jeu pour faire 2-1 dans la première manche, et il a remporté 5 jeux consécutifs avec deux breaks supplémentaires pour s’adjuger la première manche, 6-1.

Dans le deuxième set, il a poursuivi sur sa lancée en breakant d’entrée. Dimitrov l’a contré et a gagné son service dans la foulée pour revenir à 2-2, avant de concéder les quatre jeux suivants et s’incliner sèchement 6-2.

Ce sera la 28e finale dans un tournoi ATP pour Daniil Medvedev, la première en 2023. Le Russe a déjà remporté 15 titres sur le circuit, dont 14 sur surface dure et 1 sur gazon.

En finale, il affrontera le gagnant de la seconde demi-finale entre l’Italien Jannik Sinner (ATP 14) et le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 61), qui aura lieu plus tard dans l’après-midi.