ATP Rosmalen : trop inconstant, Goffin est éliminé au premier tour par Bublik

David Goffin s’est incliné au premier tour du tournoi sur gazon de Rosmalen face à Alexander Bublik en deux sets (5-7 5-7) en 1h38. Après deux victoires en qualification, le premier tournoi sur gazon du Belge s’arrête donc au premier tour du tableau final suite à un match où il a manqué de constance.

Les jeux sont globalement peu accrochés en début de match mais quelques occasions de breaker s’offrent tout de même aux deux joueurs. Goffin est le premier à y parvenir. Alors que Bublik mène 40-15, le Belge enchaîne quatre points consécutifs pour aller break le Kazakh et mener 4-3. Mais le Belge ne parvient pas à conclure la première manche alors qu’il sert pour le set. Il est breaké sur un revers qui retombe dans le couloir et voit Bublik revenir à 5-5.

Goffin n’y est plus en fin de set et concède un nouveau break sur un jeu blanc où il commet trop de fautes et termine par une volée dans le filet pour offrir le premier set 5-7.

Le Liégeois se remet dedans et breake dès le troisième jeu dans la deuxième manche pour mener 2-1 et faire la course en tête. Mais Goffin connaît un nouveau creux en milieu de set et Bublik parvient à débreaker pour revenir à 4-4. Une nouvelle fois, la différence se fait dans la fin du set et Goffin craque à 5-6 sous la pression du fantasque kazakh. Il se fait à nouveau breaker et perd le deuxième set 5-7.

David Goffin s’incline donc au premier tour à ‘S-Hetogenbosch 5-7 5-7 face à Bubkik en 1h38 dans une rencontre où il a souvent eu le match en mains mais a manqué de régularité.