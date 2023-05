ATP Rome - David Goffin, qui a rendez-vous avec Alexander Zverev : "Si les jambes sont là, le tennis suivra"

David Goffin (ATP 107) était satisfait, jeudi, d'avoir franchi avec succès le premier tour du tournoi ATP Masters 1000 sur terre battue de Rome, doté de 7.705.780 euros. Sur le Center Court, le Belge, 32 ans, s'est imposé 3-6, 6-4, 6-2 contre l'Italien Luca Nardi (ATP 151), après avoir été mené 6-3, 4-2.

"Le niveau de jeu était correct", a-t-il confié. "Simplement, j'étais un peu tendu au début du match. Il ne m'a pas laissé la moindre opportunité dans le premier set et dans la deuxième manche, ce sont quelques points qui ont fait la différence. Il a eu un break d'avance. Je n'étais pas loin et plusieurs jeux ont été accrochés. Évidemment, s'il avait gagné 6-3, 6-4, il n'y aurait rien eu à dire. Il a fallu que je m'accroche et j'ai remporté quelques points importants dans ce deuxième set qui m'ont permis de renverser la situation. Et par la suite, j'ai commencé à beaucoup mieux jouer, tandis que lui avait pris un coup sur la tête pour ne pas avoir réussi à conclure. Je suis donc très heureux d'être parvenu à remporter ce match."

Il s'agit de la première victoire de David Goffin dans un tournoi ATP Masters 1000 cette année, après ses défaites à Monte-Carlo et à Madrid. Il retrouvera désormais l'Allemand Alexander Zverev (ATP 22), 26 ans, tête de série N.19 du tableau. "C'est une victoire qui fait du bien, mais je ne pense pas au classement à l'heure actuelle. Je sais ce que j'ai encore dans la raquette. Le plus important, c'est le physique, après mes problèmes au genou. Je viens de revenir et j'ai pu tenir 2h30. J'ai disputé quelques bons matches la semaine dernière à Aix-en-Provence et je sens que je me déplace beaucoup mieux. Si les jambes sont là, le tennis suivra."