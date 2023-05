ATP Rome : David Goffin éliminé au 2e tour par Alexander Zverev

David Goffin a été éliminé au deuxième tour Masters 1000 de Rome, joué sur terre battue et doté de 7.705.780 euros, dimanche en Italie. Le Liégeois, 107e mondial, s’est incliné en trois sets 5-7, 6-3, 6-4 face à l’Allemand Alexander Zverev, 26e mondial et tête de série N.19, après 2 heures et 27 minutes de jeu.

Zverev affrontera pour une place en huitièmes de finale l’Américain J.J. Wolf, 54e mondial, qui a pour sa part écarté le Français Hugo Grenier, 124e à l’ATP, en deux sets 6-3, 6-4.

Alors que Zverev était dispensé de premier tour grâce à son statut de tête de série, David Goffin avait éliminé Luca Nardi, 151e mondial, en trois sets 3-6, 6-4, 6-2. Le natif de Rocourt signait là sa première victoire dans un Masters 1000 cette année, lui qui restait sur deux éliminations de suite au premier tour d’un Masters 1000 à Monte-Carlo et Madrid.

Sorti du top 100 mondial pour la première fois depuis 2014 après sa défaite en demi-finale du Challenger d’Aix-en-Provence samedi dernier, le Liégeois, éliminé au deuxième tour à Rome pour la cinquième année de suite, était venu dans la capitale italienne pour entamer sa remontée au classement afin d’éviter de passer par les qualifications à Wimbledon.

Le tableau principal du Grand Chelem londonien sera établi sur base du classement ATP du 22 mai. Pour Roland-Garros, Goffin avait hérité du statut de premier réserviste mais a profité du forfait du Sud-Coréen Soonwoo Kwon pour intégrer le tableau final.