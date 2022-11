ATP Paris : Finaliste l’an dernier, Medvedev, 3e mondial, éliminé dès son entrée en lice par De Minaur

Le Russe Daniil Medvedev, 3e joueur du monde et finaliste l’an dernier, a été éliminé mercredi dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Paris par l’Australien Alex De Minaur, 25e mondial, 6-4, 2-6, 7-5 en 2 heures et 45 minutes de jeu.

Vainqueur à Paris en 2020 et ancien numéro 1 mondial, Medvedev a sauvé deux balles de match sur son service à 4-5 avant de s’incliner sur la troisième. En 8es de finale, De Minaur affrontera l’Américain Frances Tiafoe (ATP 21), demi-finaliste du dernier US Open et qui s’est débarrassé mercredi du Britannique Jack Draper (ATP 45) 6-3, 7-5.

De Minaur, 23 ans, n’avait encore jamais battu un joueur du top 5 (18 défaites avant de battre Medvedev).

Medvedev, fort cette année de deux titres (Los Cabos et Vienne) et de trois finales dont une à l’Open d’Australie, était qualifié pour les Masters de fin d’année à Turin (13-20 novembre) avant même le tournoi parisien.