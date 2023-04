ATP Munich : Van de Zandschulp retrouve Rune en finale pour une revanche après son abandon en 2022

Botic van de Zandschulp s’est hissé jusqu’en finale de l’ATP 250 de Munich, tournoi de tennis organisé en Allemagne sur terre battue et doté de 562.815 euros. Le Néerlandais, 29e joueur mondial et 4e tête de série, a surclassé son adversaire américain Taylor Fritz (ATP 10/N.2), 6-4, 7-6 (2) en 1 heure et 50 minutes.

La finale aura un goût de revanche pour Van de Zandschulp, qui y retrouvera Holger Rune (ATP 7), comme en 2022. Le Danois, première tête de série et tombeur de l’Australien Christopher O’Connell (ATP 82) en demi-finale, est en effet le tenant du titre à Munich. Il avait soulevé le trophée la saison dernière à l’issue de ce qui était la première finale ATP des deux joueurs. Son adversaire néerlandais avait dû abandonner la rencontre alors qu’il menait 4-3 dans le premier set.

Entretemps, Rune a glané deux titres ATP supplémentaires, à Stockholm et au Masters 1000 de Paris, tandis que Van de Zandschulp n’a pas atteint d’autre finale. Vainqueur de sept titres au total sur les circuits ITF et Challenger, le Néerlandais de 27 ans espère soulever pour la première fois un trophée en simple au plus haut niveau du tennis mondial. Il avait remporté le tournoi d’Anvers en double, la saison dernière, aux côtés de son compatriote Tallon Griekspoor.