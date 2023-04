ATP Munich : Rune se fait peur face à Van de Zandschulp mais défend son titre en Bavière

Holger Rune a défendu son titre avec succès, en s’imposant sur l’ATP 250 de Munich, tournoi de tennis organisé en Allemagne sur terre battue et doté de 562.815 euros. Le Danois, 7e mondial et première tête de série, a résisté à 4 balles de match pour s’imposer contre le Néerlandais Botic van de Zandschup (ATP 29/N.4), 6-4, 1-6, 7-6 (7/3). La partie a duré 2 heures et 49 minutes.

Le premier set a été disputé, les deux joueurs s’échangeant chacun un break au cours des quatre premiers jeux. Rune a cependant fait la différence à 3-3, et enlevé ensuite la manche 6-4. Dans le deuxième set, le Néerlandais a retourné la situation en enchaînant cinq jeux consécutifs pour boucler en 31 minutes, 6-1. Botic Van de Zandschulp a poursuivi sur sa lancée, en prenant les deux premiers jeux du set décisif. Mené 3-1, Holger Rune a montré quelques signes d’inconfort à l’épaule droite, et fait appel au médecin pour que celui-ci l’examine avant de reprendre le jeu. Visiblement agacé et mené 5-2, le 7e mondial a résisté à quatre balles de match avant de puiser dans ses ressources pour forcer un tie-break sur le service de son adversaire et s’imposer 7/3.

Cette finale avait un goût de revanche pour Van de Zandschulp, qui avait dû abandonner face à Rune en finale du même tournoi, en 2022. Le Danois avait soulevé le trophée à l’issue de ce qui était la première finale ATP des deux joueurs. Depuis lors, Rune a glané deux titres ATP supplémentaires, à Stockholm et au Masters 1000 de Paris. Finaliste la semaine dernière au Masters 1000 de Monte-Carlo, le Danois triomphe pour la quatrième fois de sa carrière au plus haut niveau. Son adversaire néerlandais reste bloqué à deux finales, sans le moindre titre.