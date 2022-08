ATP Montréal : Rafael Nadal déclare forfait pour ménager ses abdominaux

Rafael Nadal a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Montréal qui débute lundi au Canada. Le N.3 mondial a ressenti une gêne aux abdominaux à l’entraînement et ne veut pas prendre de risque, a annoncé l’Espagnol vendredi sur les réseaux sociaux.

"Nous avons décidé de ne pas nous rendre à Montréal et de poursuivre les entraînements sans forcer", a écrit le Majorquin sur Twitter. "Tout s’est bien passé depuis mon retour de vacances. J’ai commencé à servir il y a quelques jours et jeudi, j’ai ressenti une petite gêne au niveau des abdominaux après l’entraînement et qui est toujours présente aujourd’hui."

Début juillet, Nadal avait dû déclarer forfait pour sa demi-finale de Wimbledon contre Nick Kyrgios à cause d’une blessure aux abdominaux.

Jeudi, Novak Djokovic s’était lui aussi retiré du tournoi de Montréal. Le Serbe, 6e mondial, n’est pas vacciné contre le coronavirus et ne peut donc pas entrer sur le territoire canadien.

David Goffin, 60e mondial, a lui reçu une invitation pour le tableau final et ne devra pas passer par les qualifications. Le Masters 1000 de Montréal débute lundi et sert de préparation à l’US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, qui débute le 29 août à New York.