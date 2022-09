ATP Metz : 6e défaite consécutive au 1er tour en tournoi pour David Goffin, une triste première

David Goffin (ATP 62) n’y arrive plus en tournoi. Après la parenthèse de la Coupe Davis la semaine dernière, qui l’a vu gagner deux de ses trois duels à Hambourg, le Liégeois 31 ans a vécu une nouvelle désillusion, mardi soir, à l’Open de Moselle à Metz, où il avait triomphé en 2014. Il s’est incliné 6-3, 6-3 dès le premier tour contre le futur retraité Gilles Simon (ATP 175), 37 ans.

Cette défaite est déjà la sixième consécutive au premier tour d’un tournoi pour David Goffin, sa dernière victoire remontant à Wimbledon, début juillet, où il avait atteint avec brio les quarts de finale contre le Britannique Cameron Norrie. Il s’agit tout simplement de la pire série de sa carrière, après les cinq défaites d’affilée subies entre fin mai et fin 2021 et fin mai et début juillet ? 2013.

Gilles Simon, lui, était évidemment ravi. Le Niçois, ancien N.6 mondial et bénéficiaire d’une wildcard, n’avait réussi à gagner que quatre matches sur le circuit ATP cette année.

"J’ai eu de super sensations et je suis vraiment surpris de mon niveau du jour", a-t-il confié à l’issue de sa victoire. "Surtout face à David, que je trouve très fort depuis que je l’ai vu jouer à ses débuts. J’avais dit qu’il serait le prochain joueur de moins de 70 kg à intégrer le Top 10 et c’est ce qui s’était passé. Nous nous connaissons depuis très longtemps et je suis toujours heureux de jouer contre David, encore une fois avant la fin. Je n’étais vraiment pas confiant avant le match. Mais au final, j’ai joué un très bon match et c’était une très belle victoire."