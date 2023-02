ATP Marseille – Zizou Bergs remporte un set après un énorme combat face à Wawrinka mais finit par s’incliner

Zizou Bergs a été éliminé au premier tour du tournoi Open 13 Provence, le tournoi ATP de Marseille joué en salle sur surface dure et doté de 707.510 euros. Le N.2 belge, 132e au classement mondial, a offert une très belle résistance mais s’est incliné face au Suisse Stan Wawrinka (ATP 105 et ex-N.3 mondial). Le match, qui a duré 2h30, s’est terminé en trois manches : 6-4, 6-7 (6/8) et 6-4.

Le vétéran lausannois de 37 ans a réussi son seul break du premier set dans le 10e jeu pour virer en tête à sa 3e balle de set (6-4). Dans le 2e set, le Limbourgeois de 23 ans n’a pas réussi à profiter de ses quatre balles de break, dont trois consécutives dans le 7e jeu. Il lui a donc fallu disputer un tie break. Bergs l’aborda bien (2/4) avant de le remporter 6/8. De quoi obtenir le droit de jouer un troisième set.