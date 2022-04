ATP Marrakech : David Goffin retrouve enfin une finale ATP après avoir écarté Coria

David Goffin va retrouver une finale pour la première fois depuis plus d’un an dimanche après s’être qualifié pour le dernier acte du tournoi ATP 250 de Marrakech, sur terre battue. Ce samedi, le Liégeois, 74e joueur mondial, a écarté l’Argentin Federico Coria (ATP 60) en demi-finale. Il s’est imposé sur le score de 6-3, 6-3 en 1h25 de jeu.

Dimanche, il affrontera le vainqueur du duel entre le Slovaque Alex Molcan (ATP 65) et le Serbe Laslo Djere (ATP 55), opposé dans l’autre demi-finale.

Goffin disputera sa 15e finale sur le circuit ATP, la première depuis son succès au tournoi de Montpellier en février dernier. Goffin compte 5 titres ATP à ce jour : Kitzbühel et Metz en 2014, Shenzhen et Tokyo en 2017 et Montpellier en 2021. Un seul a été remporté sur l’ocre, le premier à Kitzbühel.