ATP Madrid: Zverev après Nadal et Djokovic, Alcaraz imprenable et insatiable

"Tu es le meilleur joueur du monde en ce moment. Même si tu n'as encore que cinq ans, tu nous bats déjà tous", a plaisanté Zverev.

"Tu vas gagner plein de Grand Chelem et devenir N.1 mondial, et tu vas gagner ce tournoi encore de nombreuses fois, a prédit l'Allemand de 25 ans. C'est génial pour le tennis d'avoir une nouvelle superstar."

Avant cette finale, Zverev était sorti victorieux de ses deux premiers face-à-face avec Alcaraz en deux sets, à Acapulco et Vienne la saison dernière, quand le Murcien pointait encore en dehors du top 40.

Mais c'était avant.

Avant qu'Alcaraz, bien qu'encore en construction, change complètement de dimension en quelques mois. Avant, pêle-mêle, qu'il devienne le plus jeune quart-de-finaliste de l'US Open dans l'ère Open en septembre dernier. Avant qu'il s'impose pour la première fois en Masters 1000, à Miami début avril. Avant qu'il devienne le plus jeune joueur, 17 ans exactement après Nadal, à se faire une place dans le top 10 le 25 avril. Avant, enfin, qu'il dégomme coup sur coup Nadal (6-2, 1-6, 6-3) et Djokovic (6-7, 7-5, 7-6) dans la Caja Magica de Madrid. Le tout alors qu'il vient juste de fêter ses 19 ans.

Dans l'arène madrilène, l'ambiance n'a pas atteint dimanche la ferveur de la veille. C'est que l'issue du match n'a jamais vraiment laissé de doute, tant Alcaraz a mis sa patte très tôt sur la partie.