ATP Madrid : David Goffin écarte Karatsev pour filer au 2e tour

David Goffin s’est qualifié pour le deuxième tour du tournoi ATP de Madrid lundi grâce à son succès en deux sets 6-2, 7-5 contre le Russe Aslan Karatsev, ancien demi-finaliste de l’Open d’Australie (2021) et désormais 34e joueur mondial. Le Liégeois (ATP 60) s’est imposé en 1:32 de jeu.

Après avoir maîtrisé son adversaire lors du premier set, Goffin semblait se diriger vers une deuxième partie de rencontre similaire. Mais alors qu'il menait 5-2 et s'était offert trois balles de match, le Russe est revenu dans le coup et a prolongé le duel. Mis sous pression et rejoint à 5-5, le Belge a finalement réagi pour empocher ce deuxième set et la qualification au tour suivant.

Avant cette première confrontation entre les deux joueurs, Goffin avait dû passer par les qualifications où il a d'abord écarté le Tchèque Jiri Vesely puis le Chilien Alejandro Tabilo.

Au prochain tour, le N°1 Belge sera opposé au vainqueur du duel entre Pablo Carreno-Busta et Botic Van Zandschulp.