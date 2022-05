ATP Madrid : après Nadal, Alcaraz s’offre Djokovic et se qualifie pour la finale

Après Rafael Nadal en demi-finale, Carlos Alcaraz s’est offert Novak Djokovic en demi et se qualifie en trois sets pour la finale du Master 1000 de Madrid.

Carlos Alcaraz sera donc le premier joueur à battre sur terre battue Rafael Nadal et Novak Djokvic dans un même tournoi. Ce samedi, la nouvelle coqueluche du tennis masculin s’est offert le numéro un mondial en trois sets (6/7, 7-5/7-6).

Le match a été spectaculaire et Alcaraz a planté pas moins de 51 coups gagnants à 24. Il se qualifie pour la finale du Masters 1000 de Madrid et disputera sa deuxième finale en Masters 1000 de sa carrière, soit face au N.3 mondial et tenant du trophée Alexander Zverev, soit face au N.5 mondial Stefanos Tsitsipas, opposés en soirée.

A quelques semaines de Roland-Garros, Carlos Alcaraz envoi un signal fort à tous ses adversaires. Il faudra compter sur lui pour le deuxième Grand-Chelem de la saison.