ATP Hambourg – Première finale en ATP 500 pour Gillé-Vliegen : "Une belle récompense de nos efforts"

Sander Gillé (ATP 24 en double) et Joran Vliegen (ATP 25) avaient le sourire, vendredi, après s’être qualifiés pour la finale du tournoi ATP 500 sur terre battue d’Hambourg, doté de 1.831.515 euros. Le duo limbourgeois, tête de série N.4, a battu 6-3, 6-4 dans le dernier carré la paire autrichienne composée d’Alexander Erler (ATP 38) et Lucas Miedler (ATP 39).

"Nous avons disputé un très bon match", a confié Joran Vliegen après la victoire. "Nous avons très bien manœuvré. Nous sommes parvenus à nous créer pas mal d’occasions (6 balles de break, ndlr) et à les convertir. Ce fut encore un peu tendu sur mon service dans le deuxième set, mais je pense que nous étions meilleurs dans tous les compartiments du jeu. Nous avons réussi à mettre beaucoup de pression au service et à ramener beaucoup de balles pour les obliger à travailler dur pour gagner des points. Bref, nous sommes très satisfaits."

Il s’agit déjà de la quatrième finale de l’année pour Sander Gillé et Joran Vliegen après celles remportées à Pune, début janvier, et à Estoril, en avril, et celle perdue à Roland-Garros. C’est leur première finale sur un ATP 500. "Cela fait évidemment plaisir", a poursuivi le gaucher de Maaseik, qui fut aussi finaliste en double mixte à Wimbledon.

"Je pense que c’est la suite logique de nos résultats cette année. Et une belle récompense de nos efforts. Nous travaillons dur pour continuer à nous améliorer. Le gros point positif de cette semaine, par exemple, se situe au niveau du retour de service. Nous ne frappons pas comme des fous dans l’espoir de faire le point directement. Nous savons que nous sommes forts dans l’échange sur terre battue et nous nous appuyons sur cet aspect pour forcer des breaks."