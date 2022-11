ATP Finals : Tsitsipas remporte son bras de fer avec Medvedev et reste dans la course pour les demies

Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev se sont livrés un duel intense à Turin pour leur deuxième match dans le groupe rouge des ATP Finals. C’est finalement le Grec qui a émergé au terme d’un match à rebondissements où les deux joueurs ont eu l’occasion de s’imposer : 6-3, 6-7, 7-6.



Assez serein dans le premier set, le N.3 mondial voit ensuite son adversaire revenir dans la partie. Les deux joueurs évoluent alors à leur meilleur niveau et nous offrent un spectacle splendide. A l’image de ce tie-break titanesque arraché 13-11 par le Russe, non sans avoir écarté trois balles de matches.



Medvedev plane sur son service et enchaîne trois jeux blancs. L’Athénien encaisse mais il s’accroche jusqu’à 3-3. Le Moscovite breake et sert pour le match à 5-4. Il coince avant de totalement s’effondrer dans le jeu décisif (7-1). Près d'une heure après sa première balle de match, le vainqueur du Masters 2019, a cette fois mis fin à ce solide bras de fer.



Tsitsipas jouera sa place en demi-finale contre Andrey Rublev. Medvedev, finaliste de l'an dernier, est lui privé de ce dernier carré.