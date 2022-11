ATP Finals : Novak Djokovic domine aisément Casper Ruud en finale et décroche son 6e Masters

Novak Djokovic, 8e joueur mondial, a conclu l’année 2022 par une nouvelle victoire en finale du Masters, sa 6e dans ce tournoi des Maîtres qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée.

Dimanche soir à Turin, en Italie, le Serbe a battu en deux manches 7-5 et 6-3 le Norvégien Casper Ruud, 4e joueur au classement ATP et 3e tête de série en Italie. Djokovic, qui n’a mis que 1 heure et 31 minutes pour s’imposer, succède au palmarès à l’Allemand Alexander Zverev, absent cette année. Sa dernière victoire dans ces ATP Finals remontait à sept ans. Il devient à 35 ans le doyen des lauréats du Masters.

Dans le premier set, Ruud n’a jamais réussi à se mettre en position de prendre le service de son adversaire. En revanche, il a dû sauver deux balles de 2-0 puis une de 5-3. Le Norvégien de 23 ans a finalement cédé à la 4e balle de break et concédé du même coup le premier set après 52 minutes (7-5).

La seconde manche débuta mal pour le benjamin de la rencontre. Djokovic réalisait le break dès le 4e jeu (3-1). De plus en plus en confiance, face à un rival qui ne disposait pas des coups offensifs nécessaires pour le menacer (il ne s’est pas créé la moindre balle de break), le Belgradois, 7e tête de série à Turin, concluait rapidement sur son 9e ace et à sa première balle de break, 6-3, sa 4e victoire en autant de rencontres face à Ruud qui ne lui a jamais pris le moindre set.

Impressionnant au service tout au long de la semaine piémontaise, "Nole" a décroché son 5e titre de l’année après le Masters 1000 de Rome, Wimbledon, Tel Aviv et Astana. Il décroche aussi son 91e titre à l’occasion de sa 130e finale. Après ses victoires dans ces ATP Finals en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015, Djokovic égale le record de Roger Federer de six succès. Le Suisse, qui a pris sa retraite cette année, s’y est imposé en 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 et 2011.

Djokovic a égalé un autre record de Federer. En rencontrant Ruud, le lauréat de 21 tournois du Grand Chelem a disputé son 347e match face à un joueur du top 10 mondial. Rafael Nadal est troisième dans ce classement avec 288 rencontres face à un des dix meilleurs joueurs du monde.

Avec désormais 91 titres au plus haut niveau, Djokovic revient à une longueur de Nadal qui a gagné 92 tournois dans sa carrière et occupe le 4e rang des joueurs les plus titrés de l’histoire. L’Américain Jimmy Connors, vainqueur de 109 tournois, devance dans ce classement Roger Federer (103) et le Tchéco-américain Ivan Lendl (94).

Cette victoire a permis à Djokovic de recevoir un chèque de 2.200.400 dollars auquel s’ajoutent les primes pour chaque victoire. Comme il n’a perdu aucun match (trois en phase de groupes et un en demie) l’ancien N.1 mondial, qui remontera à la 5e place lundi dans le nouveau classement ATP, repart de Turin avec 4.740.300 dollars.

Casper Ruud, qui a perdu la troisième grande finale qu’il a disputée cette année, après Roland-Garros et l’US Open, se consolera en terminant la saison à la 3e place mondiale derrière les Espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal. Il dépasse le Grec Stefanos Tsitsipas qui recule au 4e rang. Le Norvégien était 8e il y a douze mois.