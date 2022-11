ATP Finals : Djokovic puise dans ses réserves pour vaincre Medvedev et faire le plein de victoires

Novak Djokovic a été au plus profond de ses ressources physiques et mentales pour battre vendredi Daniil Medvedev 6-3, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2) et ainsi rester invaincu dans le groupe Rouge avant de jouer les demi-finales des Masters de Turin.

Cette débauche d’énergie est d’autant plus étonnante que le Serbe était assuré de sa place dans le dernier carré avant même de jouer le match, grâce à ses deux victoires contre Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev. Ces derniers s’affrontent à partir de 21h00 pour décrocher la deuxième place du groupe qualificative pour les demies. Et plus étrange encore, Djokovic savait avant de commencer son match contre Medvedev qu’il jouerait sa demi-finale le lendemain contre Taylor Fritz qui s’est qualifié jeudi et a eu une journée de repos.

Djokovic, actuellement classé 8e mondial après une saison tronquée par son refus du vaccin anti-Covid, est le seul joueur à pouvoir encore remporter le tournoi en ayant fait le plein de victoires. Il empocherait ainsi le gain record sur le circuit ATP de 4.740.300 dollars, en jeu cette année à Turin. Surtout, il vise un sixième titre dans le tournoi des Maîtres pour égaler le record de Roger Federer et un second gros titre cette année, après Wimbledon, pour montrer à la génération émergente qu’à 35 ans il est toujours redoutable.