ATP Finals : Casper Ruud, vainqueur de Taylor Fritz, est le premier demi-finaliste

Casper Ruud est le premier qualifié pour les demi-finales du Masters de tennis 2022. Le Norvégien, 4e joueur mondial et 3e tête de série, a signé sa deuxième victoire en autant de rencontres mardi à Turin. Il a disposé en trois manches de l’Américain Taylor Fritz, 9e mondial et 8e tête de série, 6-3, 4-6 et 7-6 (8/6) après 2h11 de jeu.

Il s’agissait du premier match entre Ruud, 23 ans, finaliste cette année à Roland-Garros et de l’US Open, et Fritz, 25 ans, lauréat à Indian Wells en 2022.

Le gain du premier set par Ruud signifiait l’élimination de Rafael Nadal qui ne remportera donc pas l’unique grand tournoi qui manque à son palmarès malgré onze participations et deux finales en 2010 et 2013. Nadal éliminé, son compatriote espagnol Carlos Alcaraz, blessé aux abdominaux et absent de ces ATP Finals, était assuré de la première place mondiale à la fin de la saison.

Ruud a débuté le tournoi par une victoire dimanche aux dépens du Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 6/N.5) 7-6 (7/4), 6-4. Le Californien avait lui battu le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem 7-6 (7/3), 6-1. Comme le Québecois a dominé Rafael Nadal (6-3, 6-4) mardi, Casper Ruud est désormais assuré de finir à l’une des deux premières places du groupe rouge quels que soient les résultats des rencontres de la 3e journée du round robin. Elles mettront face à face Auger-Aliassime et Fritz d’une part, qui joueront le 2e ticket pour les demies, et Nadal et Ruud d’autre part.

Le Norvégien avait déjà atteint le dernier carré du Masters l’an dernier.

Mercredi, la 2e journée du groupe vert verra les deux vainqueurs de la première journée s’opposer, à savoir le Russe Andrey Rublev (ATP 7/N.6) et le Serbe Novak Djokovic (ATP 8/N.7). Ensuite, le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3/N.2), vainqueur du Masters en 2019, défiera l’ancien N.1 mondial le Russe Daniil Medvedev (ATP 5/N.4), qui a remporté le Masters en 2020 avant de perdre en finale l’an dernier face à l’Allemand Alexander Zverev, pour rester dans le tournoi.