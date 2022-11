ATP Finals : Casper Ruud croque Andrey Rublev et défiera Djokovic pour le titre

Casper Ruud s’est qualifié pour la finale des ATP Finals de Turin. Le Norvégien a dominé son duel face à Andrey Rublev de la tête et des épaules et s’est imposé en deux petits sets 6-2, 6-4.



Le début de match a pourtant été équilibré. Mais dans le cinquième jeu, Ruud a pris son envol. Il a aligné 9 jeux de suite pour assommer son rival russe.



Chirurgical sur ses balles de break (4/4), Ruud a dominé les échanges. Le 4e mondial s’est montré plus percutant (20 coups gagnants contre 19) et surtout plus précis (9 fautes directes contre 17) que son adversaire.



Le droitier d’Oslo se frottera à Novak Djokovic en finale, soit un affrontement entre les premiers de chaque groupe. Il tentera de barrer la route au Serbe qui vise un sixième titre au Masters. Le 4e joueur mondial, déjà dans le dernier carré l’an dernier, disputera lui sa première finale dans le tournoi des Maîtres.



Finaliste à Miami, à Roland Garros et à l’US Open, Ruud pourrait couronner une très belle saison 2022 avec un premier titre majeur sur le circuit, lui qui n’a gagné "que" des ATP 250 (9).



En plus de l’avantage de l’expérience, Nole mène dans les confrontations entre les deux joueurs (3-0).