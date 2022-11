ATP Finals : Auger-Aliassime et Rublev complètent le tableau

Félix Auger-Aliassime et Andrey Rublev, qui se sont hissés mercredi en 8es de finale du Masters 1000 de Paris, complètent le tableau des huit joueurs qualifiés pour les Masters de fin d’année (13-20 novembre à Turin), a annoncé l’ATP.

Le Canadien et le Russe rejoignent ainsi les Espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, le Norvégien Casper Ruud, le Grec Stefanos Tsitsipas, le Serbe Novak Djokovic et le Russe Daniil Medvedev pour le tournoi des Maîtres.

Alcaraz (numéro 1 mondial à 19 ans) et Auger-Aliassime (ATP 8), 22 ans, disputeront les Masters ATP pour la première fois de leur carrière. Rublev (ATP 9), 25 ans, y avait fait ses débuts l’an dernier sans sortir des groupes.

Ruud (ATP 4), 23 ans, avait également découvert cette compétition l’an dernier, atteignant les demi-finales. Nadal, numéro 2 mondial, 36 ans, a déjà joué dix fois les Masters avec comme meilleur résultat deux finales perdues (2010 et 2013).

Les trois autres ont déjà remporté le tournoi de clôture : Djokovic (ATP 7), 35 ans, cinq fois en quatorze participations (2008, 2012, 2013, 2014 et 2015) ; Medvedev (ATP 3), 26 ans, une seule fois (2020), et il était finaliste en 2021, battu par l’Allemand Alexander Zverev ; Tsitsipas une seule fois aussi (2019, en battant Dominic Thiem en finale), en trois participations.