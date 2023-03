ATP Dubaï – Troisième titre de suite pour Medvedev qui s’impose en finale face à Rublev

Retour au premier plan. Le Russe Daniil Medvedev a remporté le tournoi de Dubaï, son troisième titre en autant de semaines, après Rotterdam (Pays-Bas) puis Doha (Qatar), samedi face à son compatriote Andrey Rublev 6-2, 6-2.

L'ancien N°1 mondial avait déjà triomphé de l’actuel roi du circuit, le Serbe Novak Djokovic, en demi-finale de cet ATP 500 6-4, 6-4 vendredi, lors d’une victoire en forme de manifeste. Plus précis et solide que Rublev, N°6 mondial, Medvedev a remporté son 14e match consécutif, pour glaner, à 27 ans, le 18e titre de sa carrière.

Après une élimination précoce à l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem de l’année, le N°7 mondial a refait le plein de confiance, et sera sans nul doute l’un des joueurs à suivre lors des deux Masters 1000 américains qui attendent le gratin du circuit ATP : Indian Wells (du 8 au 19 mars) puis Miami (du 22 mars au 2 avril).

"Le début d’année n’était pas parfait, a reconnu Medvedev après le match. Je me sens mieux évidemment et je suis très heureux de ces trois semaines. Parfois, on a l’impression de faire les bonnes choses, les bons coups et de perdre les matches. Et parfois, on a l’impression de ne pas faire plus et c’est le contraire. Cela donne beaucoup de confiance quand tout tourne comme cela."