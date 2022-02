ATP Dubaï : nouvelle défaite au 1er tour pour David Goffin, battu par Taro Daniel, issu des qualifications

Mais quand le calvaire de David Goffin prendra-t-il fin ? Éliminé dès le premier tour à Rotterdam et Doha ces dernières semaines, le joueur belge s’est à nouveau incliné ce lundi dès son entrée en lice du tournoi ATP 500 de Dubaï. Goffin (ATP 48) a été battu par le Japonais de 29 ans Taro Daniel (ATP 110), issu des qualifications, en deux sets (3-6, 6-7).

Après avoir largement été dominé dans le premier set (3-6 en 34 minutes), David Goffin est apparu plus combattif et détendu dans le second mais a finalement dû s'incliner devant le Japonais en 1 heure et 54 minutes de jeu. Depuis le début de l’année, le numéro un belge a déjà connu cinq fois la défaite dès son premier match en sept tournois disputés.

Le grand vainqueur du jour rencontrera au 2e tour le gagnant du match entre le Canadien Denis Shapovalov (ATP 12/N.6) et le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 36).