ATP Doha : Medvedev s’impose en finale et prive Murray d’un premier titre depuis 2019

Le Russe Daniil Medvedev s’est imposé (6-4, 6-4) face au Britannique Andy Murray en finale du tournoi ATP 250 de Doha.

Une semaine après son titre à Rotterdam, Medvedev retrouvait une nouvelle finale. Face à lui, Murray avait l’occasion de remporter un premier titre depuis 2019. Occupé à réussir un beau début de saison le double champion olympique a finalement été trop court.

Dans la première manche, Medvedev a su faire la différence sur sa seconde balle de service pour ainsi emporter ses mises en jeux plus aisément. Après avoir empoché le premier set, le Russe enchaînait en breakant d’entrée Murray pour ainsi s'ouvrir le chemin vers le sacre. Mais c’était sans compter sur l’abnégation d’un Britannique toujours plus tenace. Après avoir débreaké son adversaire, Murray menait même 40-0 sur son jeu de service à 4-4 avant de s’effondrer. Deux jeux plus tard, Medvedev empochait son 18e titre en carrière.