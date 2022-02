ATP Doha : David Goffin craque complètement face à Emil Ruusivuori et échoue dès le 1er tour

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! Alors qu’il menait pourtant 6-4 et 4-2 dans le deuxième set, David Goffin (ATP 48) s’est incliné face au Finlandais Emil Ruusivuori (ATP 71) en trois sets (6-4, 4-6, 1-6) lors du premier tour du tournoi de tennis ATP 250 de Doha, ce mardi au Qatar.

David Goffin avait tout en main, mais comme trop souvent ces dernières semaines, il a fini par craquer. Après avoir mené 4-2 dans le deuxième set et eu une balle de 5-2 dans la raquette, le Belge s’est complètement écroulé, laissant son adversaire gagner 4 jeux de suite pour empocher le 2e set.

Dans le troisième et dernier set, le numéro 1 belge est rattrapé par ses vieux démons et ne parvient pas à sortir la tête de l’eau. Le Finlandais prend finalement le meilleur sur Goffin et s’impose 6-4, 4-6, 1-6 en 2 heures et 26 minutes de jeu.

Une déception de plus pour David Goffin, qui souhaitait retrouver du plaisir sur le court après sa lourde défaite face à l’Australien Alex De Minaur à Rotterdam la semaine dernière. C’est déjà la quatrième fois que le Liégeois de 31 ans s’incline dès son entrée en lice au cours des six tournois auxquels il a pris part cette année.

Au deuxième tour, Ruusivuori sera opposé au Russe Karen Khachanov (ATP 27 et tête de série numéro 6), vainqueur de Mackenzie McDonald au tour précédent.