ATP Belgrade : David Goffin éliminé au 1er tour par le Serbe Krajinovic

David Goffin n’est pas parvenu à franchir le premier tour du tournoi de Belgrade mardi sur la terre battue serbe. Le Liégeois s’est incliné face au joueur local Filip Krajinovic, tête de série N° 8 et 45e joueur mondial, sur le score de 6-3, 7-6 (7/4) en 1h47 de jeu.

Vainqueur du tournoi de Marrakech le 10 avril dernier, Goffin (ATP 49) avait ensuite participé au tournoi de Monte-Carlo où il avait franchi deux tours avant de courber la tête face au futur finaliste Alejandro Davidovich Fokina.

A Belgrade, Goffin a tenu tête à Krajinovic mais a vu le Serbe faire la différence dans les moments décisifs. Alors qu’ils se rendaient coup pour coup dans le premier set, Krajinovic a profité de deux retours dans le filet de la part de Goffin pour breaker et mener 5-3. Un coup dur pour Goffin qui a ensuite dû laisser filer ce premier set.

Breaké d’entrée dans le deuxième set, Goffin s’est accroché et a exploité les fautes directes de son adversaire pour contre-breaker et revenir dans le coup. Mis sous pression par Krajinovic dans le 5e et le 7e jeu du set, le Liégeois a annulé plusieurs balles de break et a prolongé la bataille. À nouveau breaké par Krajinovic, Goffin a permis au Serbe de servir pour le match mais s’est à nouveau remis sur de bons rails pour s’offrir une chance au tie-break.

Il ne l’a finalement pas exploitée. Krajinovic file donc au 2e tour où il affrontera le Brésilien Thiago Monteiro (ATP 110), vainqueur 6-4, 6-3 face au Portugais Joao Sousa (85).