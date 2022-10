ATP Bâle – Déception pour David Goffin, battu par Brandon Nakashima après avoir remporté le premier set

Cette défaite va faire mal. Au premier tour du tournoi de Bâle, David Goffin n’a pas su prendre le meilleur sur l’Américain Brandon Nakashima qui s’est imposé en trois sets (2-6, 7-6, 6-4).

De retour sur les courts après un tournoi d’Anvers plutôt intéressant où il avait atteint les quarts de finale, David Goffin était opposé pour la première fois de sa carrière à l’Américain Brandon Nakashima (ATP 44) au premier tour du tournoi du tournoi de Bâle.

Après la perte du premier jeu (blanc), le Liégeois a frappé fort, enchaînant cinq jeux consécutifs pour mener 5-1 avant de remporter la première manche sur le score de 6-2. Malgré un taux de réussite assez faible (50%), le numéro 1 belge s’est principalement appuyé sur sa première balle derrière laquelle il a remporté tous ses points, ce qui lui a notamment permis de ne pas devoir sauver la moindre balle de break.

La deuxième manche était bien plus serrée. Goffin a notamment dû sauver ses deux premières balles de break dès le deuxième jeu. Il n’y a finalement plus eu la moindre opportunité de prendre le jeu de service adverse, pour les deux joueurs, les obligeant à se départager au tie-break. Lors du jeu décisif, le Liégeois était le premier à prendre le service de son adversaire pour mener 4-2. Alors qu’il avait une belle opportunité pour s’envoler à 5-2, Goffin n’a pas su concrétiser et a perdu les cinq derniers points de la manche. Tout allait donc se jouer au troisième set.

Le troisième set a démarré sur des balles similaires à la manche précédente avant que l’Américain ait réussi à breaker à 2-2 sur sa deuxième opportunité. Plus vraiment dangereux sur la mise en jeu adverse, Goffin s’est montré agacé à plusieurs reprises et n’a pas réussi à inverser la tendance, s’inclinant donc finalement 6-4.

En huitièmes de finale, Nakashima rencontrera le vainqueur du match entre Casper Ruud et Stanislas Wawrinka, prévu ce mardi. De son côté, Goffin devrait s’aligner au Masters 1000 de Paris où il devrait normalement passer par les qualifications.