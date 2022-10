ATP Astana : Djokovic se défait de Tsitsipas pour son 90e titre en carrière

Novak Djokovic a remporté le tournoi ATP 500 d'Astana, joué sur surface dure et doté de 1.900.000 dollars, dimanche au Kazakhstan. Djokovic, 7e mondial et tête de série N.4, s'est imposé en deux sets 6-3, 6-4 contre Stefanos Tsitsipas, 6e mondial et tête de série N.3.

Déjà vainqueur à Rome, Wimbledon et Tel-Aviv dimanche dernier, Djokovic remporte son 4e titre cette saison, le 90e sur le circuit. Dans la capitale kazakhe, l'ancien N.1 mondial a disputé la 128e finale de sa carrière, la 5e cette saison. Le Serbe, 35 ans, a perdu une seule finale cette année, devant son public à Belgrade.

Tsitsipas, 24 ans, n'ajoutera pas de 3e titre cette saison après ses victoires à Majorque et Monte-Carlo. Le Grec s'incline pour la 4e fois de l'année en finale après Cincinnati, Rome et Rotterdam pour la 23e finale de sa carrière.