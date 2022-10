ATP Anvers : Richard Gasquet, un plaisir de jouer (et de gagner) intact, à 36 ans

L’ancien "petit Mozart de la raquette" (qui détestait ce surnom) n’est plus si petit que cela. Il a 36 ans. Mais le regarder, quand il évolue à un très bon niveau, reste un régal. Ses revers sont toujours aussi magnifiques, et son toucher est toujours magique. Face au numéro un belge, il n’a commis qu’une seule faute directe dans le premier set. Quand on le voit offrir ce genre de prestation, on se dit que le temps n’a pas d’emprise sur lui. "Dans des matches pareils, quand je me sens bien sur le court, quand il y a du public, je sais que je suis dangereux. Après, s’il y a un troisième set, cela peut devenir beaucoup plus compliqué. Mais j’ai réussi à l’éviter. C’est vrai que j’ai fait un gros match".

La partie aurait pu tourner, en effet. Le Français n’a plus été dominateur dans la deuxième manche, parce que David Goffin a haussé le niveau de son jeu et l’a bousculé. Gasquet a dû sauver une balle de set. Il s’était déjà sorti d’une situation bien plus compliquée au premier tour, écartant trois balles de match contre Stan Wawrinka. "J’avais eu énormément de réussite à ce moment-là, et je savais qu’un deuxième tournoi commençait pour moi après cette rencontre."