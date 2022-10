ATP Anvers : Les juges de lignes ont disparu, ou presque…

Et le tennis, c’est aussi une passion, bien sûr, pour eux. On pourrait croire que ces hommes peuvent mieux profiter des rencontres qu’avant, et sont maintenant des spectateurs privilégiés, moins pris par leur mission d’autrefois. Mais pas vraiment… "On regarde un peu les matches, mais on doit toujours être attentifs, en observation, au cas où quelque chose se passerait. On est placés derrière l’arbitre de chaise, pour rester à son contact, et répondre le plus vite possible à ses sollicitations. On est assis un peu bas, et on ne voit pas tellement bien les lignes. Mais cela va, on arrive quand même à suivre le jeu".

Avouez que c’est paradoxal : ceux dont le job était auparavant de fixer les lignes, sont maintenant ceux qui les voient le moins bien...