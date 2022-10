ATP Anvers : Félix Auger-Aliassime s'offre Richard Gasquet et rejoint Sebastian Korda en finale

Felix Auger-Aliassime s'est qualifié pour la finale de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers sur surface dure, après sa victoire contre le Français Richard Gasquet en demi-finale ce samedi soir à la Lotto Arena.

Auger-Aliassime, 10e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en deux sets 7-6 (7/2), 7-6 (7/3) face à Gasquet, 82e mondial et tombeur de David Goffin en quarts de finale vendredi. La rencontre a duré 2 heures et 1 minute. Le Canadien de 22 ans va disputer à Anvers la 12e finale de sa carrière, la 4e cette année. Il peut remporter un 3e titre sur le circuit après ceux glanés à Rotterdam, en février dernier, et Florence, dimanche dernier. Cette année, il a perdu une seule finale, à Marseille en février.

En finale, Auger-Aliassime sera opposé à l'Américain Sebastian Korda 36e mondial, qui s'est imposé en trois sets 6-7 (4/7), 6-3, 7-6 (7/4) face à l'Autrichien Dominic Thiem, 132e mondial, ancien N.3 mondial et vainqueur de l'US Open en 2020. Korda, 22 ans et fils de l'ancien N.2 mondial Petr Korda, va disputer dans la Métropole la 4e finale de sa carrière, la 2e cette année après celle perdue à Gijon dimanche dernier. L'Américain a l'opportunité de remporter son deuxième titre sur le circuit après celui conquis à Parme en 2021.