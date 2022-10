ATP Anvers : David Goffin s’offre le scalp de Diego Schwartzman

Très belle victoire de David Goffin ! Face à Diego Schwartzman, le Liégeois a assuré en s’imposant en deux manches (7-6, 6-2). En quarts de finale, il affrontera Richard Gasquet.

Après avoir cravaché pour s’extirper du piège Gilles-Arnaud Bailly, David Goffin avait un défi beaucoup plus grand devant lui au 2e tour du tournoi d’Anvers face à Diego Schwartzman (ATP 19). Entre deux profils de marathonien, la rencontre promettait d’être intense et longue.

S’il a manqué une occasion dans le premier jeu, le Liégeois a finalement pris le jeu de service adverse sur sa quatrième occasion avant de voir son avance directement rétablie (2-2). Les deux joueurs se sont ensuite rendus coup pour coup, sans succès malgré les trois nouvelles balles de break pour Goffin.

Sans surprise, les échanges étaient longs, très longs et le premier set interminable. Tout s’est donc joué au tie-break qui s’est conclu avec le point serré du numéro 1 belge après avoir concrétisé sa relative domination sur sa première balle de set (7-3). Un résultat logique au vu du nombre de balles de break obtenues et de sa force sur sa mise en jeu malgré un taux de premiers services plus faible.

À l’entame de la deuxième manche, Goffin était directement remis sous pression mais a sauvé deux balles de break avant de manquer une occasion de prendre le large sur le service de l’Argentin (1-1). Ce n’était finalement que partie remise pour le Liégeois qui a pris les trois jeux suivants pour s’envoler dans la deuxième manche (4-1). Le 58e joueur mondial n’a pas craqué au moment de conclure pour s’imposer finalement 7-6 (3), 6-2 en 1h52.

Deux semaines après avoir battu Carlos Alcaraz à Astana, le Liégeois s’est offert son troisième top 20 de l’année. De quoi mettre en confiance avant son quart de finale vendredi face au Français Richard Gasquet.