"Atomic City", le nouveau titre de U2 qui vous rappellera le tube "Call me" de Blondie

Cette chanson au texte très imagé, qui porte le même nom que l’album, Bono la décrit comme une lettre d’amour à son public. Elle est également pleine de référence, puisque sa mélodie rappelle le titre Call me de Blondie, dont les auteurs Debbie Harry et Giorgio Moroder sont d’ailleurs crédités dans le morceau de U2. Quant à Atomic City, c’était le surnom donné à Las Vegas dans les années 40 et 50, en raison des essais nucléaires effectués à l’époque dans le désert pas loin.

Le groupe a d’ailleurs entamé là-bas une série de concerts, sans leur batteur historique Larry Mullen Jr, qui se remet d’une opération. Une toute nouvelle salle qui s’appelle The Sphere et qui permet des prouesses technologiques : un globe entièrement tapissé d’écrans vidéo qui projettent des images dans toute la salle, avec le groupe qui joue au milieu. Une expérience immersive dans une salle de 18.000 places.