Atom Festival : première édition cet été à Bruxelles avec Damso en tête d’affiche

Nouveau rendez-vous bruxellois pour les amateurs de musique : Atom Festival, un évènement qui aura lieu au pied de l’Atomium les 19, 20 et 21 août. Lancé par les organisateurs des Ardentes, ce festival accueillera trois scènes : deux scènes extérieures (dont l’une sous l’Atomium) et une scène intérieure dans l’un des palais du Heysel.

La programmation, concoctée avec la complicité de l’équipe de Back in the Dayz, fera la part belle au hip-hop et à l’électro. Parmi les premiers noms, le rappeur Damso (artiste le plus streamé en Belgique) est annoncé en tête d’affiche aux côtés de La Femme, Salut c’est cool, Djadja & Dinaz, Helena Hauff, 1pliké140, Richie Hawtin, Rilès, Sama Abduladhi, Tiakola, Ziak. Au total une cinquantaine d’artistes se produiront durant les trois jours du festival.

Les zones environnantes seront rendues piétonnes pour accueillir festivaliers et foodtrucks.