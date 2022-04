Atletico Madrid - Manchester City : les lamentables échauffourées se sont poursuivies dans le tunnel

Le défenseur de Manchester City John Stones a regretté mercredi l'environnement "hostile" créé par les joueurs de l'Atlético Madrid lors de la qualification mancunienne en Ligue des champions (0-0, aller: 1-0), alors que quelques échauffourées sont survenues pendant et après la rencontre.

"Nous savions que ce n'était pas un endroit facile où se rendre, c'est un environnement hostile, ça a été une soirée difficile autour de nous et la manière dont on s'est défendus et dont on s'est contrôlés a été incroyable", a expliqué le défenseur sur BT Sport.

En fin de rencontre, une bagarre générale avait éclaté à la suite d'un tacle de Felipe sur Phil Foden, valant un deuxième carton jaune, donc un rouge, au joueur des Colchoneros et impliquant plusieurs joueurs et membres de staff.