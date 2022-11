"Atlas géopolitique du sport" - Livre de Jean-Baptiste Guégan

"Premièrement, le Qatar est un pays qui a toujours été menacé par ces voisins. D'un point de vue existentiel, il est constamment menacé par ces voisins frontaliers.", explique l'auteur de l'Atlas géopolitique du sport. Il continue, "le fait d'être visible, cela nous rend visible par rapport aux chefs d'états étrangers, ceux qui peuvent nous protéger et ça rend visible au niveau de l'opinion publique. Cette stratégie a pour objectif de protéger la souveraineté du Qatar et le monopole de la famille Al Thani." Il termine en parlant d'une deuxième raison à cette Coupe du Monde au Qatar. "Préparer l'avenir, le sport comme la culture et le tourisme est une niche. A l'heure actuelle, le problème du Qatar c'est qu'il est totalement dépendant du gaz liquéfié qu'il distribue, mais cela va s'arrêter. Le sport peut permettre d'avancer et de rendre le Qatar attractif dans le futur."