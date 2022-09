Athus se souvient de la révolte ouvrière suite à la fermeture de son usine sidérurgique il y a 45 ans

C'était en juillet 1977. Il y a 45 ans. Ils étaient toujours plus de 1000 ouvriers à travailler dans l'usine sidérurgique d'Athus lorsqu'il a été décidé de la fermer.

Aujourd'hui, l'ASBL "Athus et l'Acier" rend hommage à toutes ces personnes qui du jour au lendemain se sont retrouvées sans emploi. "On a vu d'ailleurs dès la fermeture de l'usine une diminution notable de la population dans la commune", souligne Anne-Marie Biren, présidente de l'ASBL.

Dans la salle du syndicat d'initiative d'Aubange, plus de septante photos restées à l'ombre durant près d'un demi-siècle viennent dépoussiérer la révolte ouvrière de l'époque. "L'usine a longtemps été le plus gros employeur de la province !", pousse Jean-Paul Dondelinger, président de l'association des Villes et communes de la Grande Région.