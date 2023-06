Athus : Robin Rosman, le perruquier médical au grand cœur

C’est en 1979 que Robin Rosman débute des études de coiffure. À l’époque, il suit également une formation où on apprenait aux élèves à créer leur propre perruque.

Après avoir tenu son salon de coiffure, suite à des soucis personnels qui le confronte à la maladie, Robin Rosman décide de se tourner, à plein temps, vers l’activité de perruquier médical.

Le choix et la pose d’une prothèse capillaire n’ont rien d’anodin et demandent beaucoup de psychologie, de gentillesse et de savoir-faire pour rassurer la cliente en état de faiblesse.

"La perruque joue un rôle moral et social, explique Robin. Elle apporte à la personne malade une réelle sensation de bien – être. J’adore ce métier".