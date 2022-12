Athus : quelques cas de gale dans une école mais la situation est sous contrôle

A l’école de la frontière située sur la commune d’Athus, plusieurs cas de gale (trois ou quatre) ont été diagnostiqués. Une découverte qui a fait paniquer certains parents de l’école qui dépend de l’athénée royal d’Athus. Mais le Centre PMS de Virton se veut rassurant, le protocole de suivi a été scrupuleusement respecté par les équipes sur place.

C’est mercredi dernier, le 14 décembre, que le centre PMS a été averti : " On a travaillé conjointement avec les infirmières de notre centre pour faire le tracing des cas confirmés. On a constaté que la source de contamination était extérieure à l’école. On a ensuite contacté tous les parents des enfants symptomatiques pour voir s’ils avaient bien vu leur médecin traitant" explique Bénédicte Charlier, la directrice faisant fonction du centre PMS de Virton.

Le pouvoir organisateur de l’école ainsi que le médecin scolaire ont été prévenus, tout comme l’AVIQ, l’Agence Wallonne pour une Vie de Qualité. Une désinfection a été immédiatement réalisée le mercredi après-midi avec les produits adéquats.

Un courrier a été envoyé aux parents pour leur expliquer la situation et les rassurer. Ce vendredi matin, l’équipe du centre psycho-médicosocial s’est rendue à l’école pour apaiser les inquiétudes de certains parents.

La semaine prochaine, un dépistage prophylactique va être organisé. Pour la directrice du PMS : "La situation est suivie au jour le jour. Il ne faut pas paniquer mas la gale a toujours une connotation péjorative."

Pour rappel, la gale est une maladie de la peau contagieuse qui s’accompagne de démangeaisons intenses. Elle est causée par un minuscule acarien fouisseur. La maladie est très contagieuse et se transmet rapidement par contact physique proche.