Athus : BNP Paribas Fortis ferme ses guichets automatiques dans toute la commune

Dans une des communes les plus importantes de la province, BNP Paribas Fortis a décidé de fermer ses guichets automatiques. Ce qui n’est pas du goût de Stéphane Goosse, commerçant mais aussi conseiller communal à Aubange. "Le guichet a d’abord fermé à Halanzy. Ils ont maintenu le distributeur de billets et puis, soudainement, ils ont décidé de le mettre à l’arrêt. De là mon intervention pour les habitants qui ne pouvaient plus retirer de l’argent liquide. Il n’y a plus, non plus, la possibilité de remettre en fonction un distributeur de billets à Halanzy, sous prétexte que cela coûte trop d’argent et notamment en manutention. Nous rencontrons, maintenant, le même problème à Athus qui se retrouve sans agence Fortis et sans distributeur de billets du jour au lendemain".

Pas de guichets ATM à l'horizon

Face à cet état de fait, Stéphane Goosse a multiplié les démarches pour trouver des alternatives. On lui a promis des guichets ATM. Mais c’est bien loin de la réalité.

"Fortis a eu, quand même, la gentillesse de répondre à toutes mes demandes. Sur Halanzy, tout d’abord, était prévu le placement d’un ATM mais on n’a jamais vu le jour. Á Athus, on nous a également dit qu’il y aurait des ATM. Aujourd’hui, on ne sait pas où ils se trouvent. Or, la condition était que Fortis ne retirait ses distributeurs de billets que quand les ATM étaient installés. Résultats : plus de distributeurs de billets et pas d’ATM. Ils redirigent les gens vers d’autres banques de la commune, surtout sur Athus. En précisant qu’on peut aller jusqu’au Luxembourg, ce qui est aberrant. On ne comprend pas bien comment Fortis se donne le droit d’envoyer des personnes au-delà de notre frontière. Heureusement, pour aider les gens, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans argent liquide, merci à Belfius d’avoir laissé sa porte ouverte".

Le bon vouloir des banques

"L’avenir n’est certain pour personne et les citoyens sont un peu perdus, explique Stéphane Goosse. Le but premier des conseillers communaux, des échevins et du bourgmestre est de veiller au bien-être de ses citoyens. Nous savons aussi très bien que s’attaquer à une institution comme Fortis ou l’association des 4 grandes banques de Belgique pour ces fameux systèmes d’ATM, va être très compliqué. Nous n’avons pas de poids. Nous ne pouvons pas les obliger à faire quoi que ce soit. La preuve : ils ont décidé de fermer l’agence et de retirer le distributeur de billets, c’est chose faite. Je vais veiller à suivre cela de plus près pour obtenir des informations pour les citoyens".

D’autres communes sont concernées par cette disparition progressive des distributeurs de billets. Et concernant les distributeurs neutres du consortium bancaire Batopin, 3 de ceux-ci devraient être installés à Hotton, Libramont et Messancy.