Athlétisme : Pékin 2008, une médaille d’argent qui valait de l’or pour notre relais féminin du 4 fois 100m

En 2008, la délégation belge n’a ramené que 2 médailles des Jeux olympiques de Pékin. Mais pas n’importe quelles médailles. C’était les deux premières médailles féminines de l’histoire de notre athlétisme. L’or pour Tia Hellebaut à la hauteur, mais aussi l’argent (devenue or des années plus tard) pour l’équipe du relais 4 fois 100. Une équipe de copines réunies autour de Kim Gevaert. Une aventure qui avait débuté sur le ton de l’humour, et qui s’est terminée sur un podium olympique, à force de travail et de solidarité. Dans ce podcast nous vous replongeons au cœur de cette soirée magique d’août 2008.