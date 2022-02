Athlétisme : Nafi Thiam teste sa forme hivernale aux championnats de Belgique en salle samedi

Louvain-la-Neuve accueille samedi les championnats de Belgique d’athlétisme en salle. La double championne olympique de l’heptahlon Nafi Thiam participera à sa seule compétition en salle de l’hiver. Les autres seront en chasse, pour les meilleurs, derrière les critères de sélection pour les championnats du monde indoor de Belgrade le mois prochain (18-20 mars) et dont la date limite pour être pris en compte est fixée au 7 mars.

Thiam s’alignera sur le 60 m haies où elle retrouvera la spécialiste des haies Anne Zagré et sa comparse des épreuves multiples Noor Vidts, toutes deux qualifiées pour Belgrade. Vidts disputera l’heptathlon en Serbie. Le 60 m féminin réunira Rani Rosius, qui a réalisé le temps demandé pour les Mondiaux, Elise Mehuys et Cynthia Bolingo. Mehuys s’est approchée à 5/100e (7.35) de la qualification. Bolingo a son billet en poche sur 400 m. Deux autres membres des Belgian Cheetahs (qui courront à Belgrade) Imke Vervaet et Hanne Claes s’aligneront respectivement sur 200 et 400 mètres.

Le 400 m masculin opposera Julien Watrin, d’ores et déjà assuré de son billet pour la Serbie, à Jonathan Sacoor et Alexander Doom qui lancent leur saison en salle. Ils ont besoin d’un temps de 46.50 pour être présents sur le double tour de piste individuel. Les Tornados sont eux assurés d’être présents sur l’anneau de la Stark Arena. Ils seront quatre à viser les 7 : 50.00 qualificatifs sur 3000 m : Isaac Kimeli, Michael Somers, Simon Debognies et Ismael Debjani. Ce dernier a déjà sa place dans le 1500 m. Ben Broeders sera lui en quête d’une barre à 5m81 à la perche (un centimètre au-dessus de son record national).