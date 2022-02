Athlétisme : les conflits à la ligue francophone se poursuivent

Bonne gouvernance, éthique, transparence. Autant de valeurs bafouées par le Président de la LBFA, nous disait, preuves à l’appui, l’administrateur Olivier Parvais, dans notre article paru le 11 février dernier. Le Président de l’USBW (club de Braine-l’Alleud) entré récemment au conseil d’administration, le clamait haut et fort : pour diriger, Thomas Lefebvre manipulait, intimidait.

Ce lundi, le conseil d’administration se réunissait. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il fut tumultueux. En présence d’Olivier Parvais et de Paul-Emile Chenois (un autre administrateur révolté), les débats ont été durs. Et ont abouti à l’introduction par le président d’une procédure au pénal contre les deux administrateurs pour diffamation, harcèlement et injures. Une procédure à laquelle se rajoutait leur demande de révocation (auprès de la future assemblée générale) pour nuisance à l’image de la ligue d'athlétisme. Des procédures approuvées 10 voix contre 3.