Athlétisme : le Président de la ligue francophone, Thomas Lefebvre, accusé de mauvaise gouvernance

Tout commence lorsque Olivier Parvais demande des explications quant aux primes non payées aux relayeurs et relayeuses francophones, à la suite de leurs beaux résultats dans les différents championnats internationaux depuis 2015. Des primes versées par les organisateurs de ces compétitions aux ligues. Celles-ci sont censées les reverser ensuite à leurs athlètes. En Flandre, tous les athlètes ont reçu leur argent. Pas les athlètes dépendant de la ligue francophone. Des primes (126.000 dollars soit 110.000 euros pour l’ensemble des athlètes masculins) d’ailleurs toujours réclamées aujourd’hui par les intéressés devant la justice. " En tant qu’administrateur il me semble logique de poser des questions et d’obtenir des réponses quant au comment et au pourquoi de toute cette affaire qui a conduit à la séparation entre les Borlée et leur ligue. Et pourtant une des réponses reçues en CA a été de nous dire que cela ne nous regardait pas, car l’affaire faisait l’objet d’une procédure judiciaire. Hors, je voulais juste comprendre les rétroactes et disposer des décisions prises en CA."

A partir de là, j’ai fait l’objet d’un boycott presque systématique de la part du Président

Mails sans réponse, questions sans réponse, blocage de points votés en CA. De plus, il a fallu près de 5 mois pour que se tienne un premier CA. Pas de débat démocratique, pas d'information aux membres du CA. Je considère, comme d’autres, que cela n’est pas normal en terme de bonne gouvernance d’une institution comme la ligue."