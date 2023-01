Athlétisme : la salle de Louvain-la-Neuve se dote d’un meneur d’allure à la pointe de la technologie

La piste d’athlétisme en salle de Louvain-la-neuve à la pointe de la technologie. On vient en effet d’y installer un meneur d’allure électronique, un système unique en Europe. Concrètement, il s’agit d’un lièvre virtuel lumineux qui permet aux athlètes de s’entraîner à une vitesse très précise.

Paul et Yves Peeters et David Bertrand se sont rendus sur place pour observer de plus près cette machine flambant neuve en action pour accompagner l’entraînement du spécialiste du 800m Eliott Crestan.

Un athlète convaincu par ce nouveau système. "L’avantage c’est que ça permet vraiment d’être régulier, d’avoir un lièvre sur la distance. Cela permet de ne pas partir à fond et d’être cramé dans les derniers 100 mètres. C’est bien pour être très régulier", explique-t-il à propos du tempo dicté par la machine, facilement modifiable par ordinateur.

Cet outil qui permet d’optimiser les entraînements des athlètes de haut niveau a évidemment un coût. Il est de 25.000 euros.