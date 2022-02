Athlétisme : Justin Gatlin, le mal-aimé prend sa retraite à 40 ans

Elle a pour constante "le show". Pas de repentance, pas d’excuse. Mais du spectacle, car "c’est ça que veulent les gens", assène-t-il.

"Vous devez bien comprendre que le monde de l’athlétisme ressemble un peu à un feuilleton à l’eau de rose… mais avec des épines", note le sprinteur en 2012. "Des gens m’adorent, d’autres me détestent… Mais tout le monde veut voir de la grande compétition".

En son absence, le Jamaïcain Usain Bolt a tout fait exploser. Le Jamaïcain sera donc son aiguillon, et le phoenix va effectivement renaître de ses cendres.

Champion du monde en salle sur 60 m en 2012, médaillé de bronze quelques mois plus tard du 100 m des JO de Londres, vice-champion du monde de la discipline reine en 2013 puis en 2015, dauphin de Bolt aux JO de Rio, Gatlin réussit le come-back du siècle avec le titre mondial sur 100 m à Londres en 2017, douze ans après celui d’Helsinki.

Dans un stade olympique entièrement acquis à la cause de Bolt, il gâche la dernière course individuelle de la légende du sprint et récolte en retour la bronca du public londonien. Il a toutefois l’élégance de se prosterner aux pieds de "La Foudre", une image qui fera le tour du monde.

En 2019, il est encore présent sur le podium des Mondiaux de Doha (2e) mais rate son ultime pari : se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Blessé aux ischio-jambiers, il passe à côté de la finale des sélections américaines et les larmes de couler.

Reste une question en suspens et pourtant essentielle : comment Gatlin a-t-il pu courir aussi vite à 35 ans qu’à l’époque où il se dopait ?

"Je n’ai jamais eu de blessure et je me suis trouvé éloigné du sport pendant quatre ans. Mon corps s’est reposé et se sent comme celui de quelqu’un de 27 ans, plutôt que comme celui d’un sprinteur de 33 ans", avait-il répondu à l’AFP en 2015.